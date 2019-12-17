В одном из сел Крыма годовалый ребенок едва не сжег родительский дом

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-17T12:01:58+03:00

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В одном из сел Нижнегорского района Крыма годовалый ребенок едва не сжег родительский дом. Оставшийся без присмотра малыш открыл топочное окно в печи.

- В селе Зоркино Нижнегорского района на территории частного дома произошло возгорание в летней кухне, - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. - Имелась информация, что в помещении находится ребенок.

К месту ЧП выдвинулось пожарное отделение и бригада «скорой медицинской помощи». По прибытии звено газодымозащитной службы провело разведку в задымленном помещении, но никого не обнаружило.

- Оказалось, что ребенок без присмотра старших открыл топочное окно печи, в результате чего произошло возгорание с дальнейшим его распространением в помещении, - уточнили в МЧС. - К счастью ребенка эвакуировали из опасной зоны родители, и «скорая» его доставила в Нижнегорскую ЦРБ для дальнейшей госпитализации.

Ребенок получил ожоги лица и правой руки. Пожар был ликвидирована за пол часа. Огнем уничтожено помещение летней кухни.

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ИСТОЧНИК KP.RU