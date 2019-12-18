В бывшей военной части на востоке Крыма нашли две осколочные бомбы

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-18T11:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Две авиабомбы времен Великой Отечественной войны нашли на территории бывшей военной части. В поселке Багерово Ленинского района Крыма.

По информации МЧС, это были две осколочные авиационные бомбы, каждая из которых весит 10 килограммов. Пиротехники обезвредили снаряды на полигоне.

Более того, специалистам пришлось повторно исследовать территорию бывшей военной части, что исключить еще одну опасную находку.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU