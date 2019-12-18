2019-12-18T11:33:31+03:00
Происшествия

В бывшей военной части на востоке Крыма нашли две осколочные бомбы

Снаряды времен ВОВ были уничтожены
Никита ПОЛЬКО
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Фото: ГУ МЧС по РКФото: ГУ МЧС по РК
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Две авиабомбы времен Великой Отечественной войны нашли на территории бывшей военной части. В поселке Багерово Ленинского района Крыма.

По информации МЧС, это были две осколочные авиационные бомбы, каждая из которых весит 10 килограммов. Пиротехники обезвредили снаряды на полигоне.

Более того, специалистам пришлось повторно исследовать территорию бывшей военной части, что исключить еще одну опасную находку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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