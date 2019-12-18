Налоговики не будут публиковать данные о долгах чиновников

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-18T12:19:26+03:00

У них ещё есть время погасить долги

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Налоговики Крыма пока не булут обнародовать данные о задолженностях государственных служащих.

- Управление ФНС по Республике Крым до 1 декабря сформировало перечень должников среди госслужащих и направило данные руководителям в Государственный совет, Совет министров, силовые структуры, - сообщил руководитель налоговой Крыма Роман Наздрачев. - Очень просила эта категория не печатать их данные.

На сегодняшний день большинство чиновников выполнили свой гражданский долг: более 95% после письменных обращений к руководителям властных структур уплатили транспортный и земельный налоги.

У оставшихся 5% есть чуть больше недели, чтобы войти в Новый год без долгов.

Роман Наздрачев отметил, что должников меньше по сравнении с уровнем прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU