2019-12-18T13:05:03+03:00
Происшествия

Охотился на зайца, а застрелил друга: Поход за дичью закончился для крымчан в больнице

Несчастный случай произошел в заброшенном саду села Изобильное
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В минувшее воскресенье два приятеля из Нижнегорского района Крыма отправились на охоту за зайцем. В заброшенном саду около села Изобильное они вышли на след пушного зверя, но вместо трофея один из друзей, скорее всего, получит уголовное дело. Стрелял мужчина в дичь, а попал в товарища.

Как выяснила КП-Крым, после неудачной охоты раненный 40-летний житель села Емельяновка был доставлен в Нижнегорскую районную больницу.

Мужчина получил ранение дробью в брюшную полость. У него повреждена тонкая кишка и брыжейка (крепит полые органы брюшной полости к задней стенке живота, - Ред.). Диагностировали медики и внутрибрюшное кровотечение, а также множественные огнестрельные ранения левого бедра.

В больницу к пострадавшему пришлось наведаться полицейским. Во время проверки они выяснили, что стрелявшим оказался 41-летний житель Симферополя, который был судим за дачу взятки должностному лицу. Свою промашку он объяснил плохой видимостью.

На руках у охотника оказались разрешительные документы и даже охотничий билет. Уголовное дело против стрелка пока не возбуждали, поскольку состояние тяжести пострадавшего еще уточняют медики. Мужчину даже не стали арестовывать.

Однако можно с уверенностью предположить, что отвечать за свой промах охотнику придется по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В зависимости о решения суда, симферополец либо отделается штрафом до 80 тысяч рублей, либо получит тюремный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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