2019-12-18T13:03:55+03:00
Экономика

Налоговики Крыма взыскали 40 миллионов рублей с украинских собственников недвижимости

Выявлено более полутора тысяч объектов
Анна КИРИЕНКО
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40 миллионов рублей налогов заплатили украинские собственники за недвижимость в Крыму. Фото: Архив "КП"40 миллионов рублей налогов заплатили украинские собственники за недвижимость в Крыму. Фото: Архив "КП"
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Крымские налоговики в текущем году взыскали 40 миллионов рублей с украинских собственников недвижимости. Об этом сообщил руководитель крымского управления ФНС Роман Наздрачев.

- В результате рейдов, которые проводились в течение 2019 года, на налоговый учет поставлено более 1,5 тысяч объектов недвижимого имущества (украинских собственников), - уточнил Наздрачев. - Сумма составила около 40 миллионов рублей дополнительных платежей в бюджет.

В целом в республике собрано 120 миллиардов рублей налогов, что на 13% больше показателей прошлого года. Из них в региональный бюджет поступило 49,2 миллиардов рублей, или на 2,5% больше 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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