2019-12-20T14:23:10+03:00
Туризм

Крым занял 5 место в Национальном туристическом рейтинге-2019

Полуостров обладает развитой сетью гостиниц и лидирует по запросам в интернете
Анна КИРИЕНКО
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В этом году Крым посетили рекордные 7,2 миллиона туристовВ этом году Крым посетили рекордные 7,2 миллиона туристовФото: Анна САДОВНИКОВА
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Крым занял 5-ю позицию в Национальном туристическом рейтинге-2019. В лидерах Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Краснодарский край.

Исследование, проведенное ЦИК«Рейтинг», журналом «Отдых в России» и Tourism & Leisure in Russia, определило наиболее привлекательные регионы России для туристов по 9 критериям: развитие гостиничного сектора, значимость туризма в экономике региона, доходность отрасли, популярность у отечественных и зарубежных туристов, уникальность территорий, уровень преступности, количество запросов в интернете, активность в СМИ.

За январь–ноябрь в Крыму отдохнуло 7,2 миллиона туристов. Открытие железнодорожной части Крымского моста позволит еще больше нарастить турпоток. Помимо мощной отельной базы Крым (1,3 тысячи средств размещения) и Краснодарский край (5,8 тысячи средств размещения) – безусловные лидеры по запросам в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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