Туристы застряли на скалах над Симеизом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-21T11:47:22+03:00

Туристы в темноте вышли к скальному обрыву и решили не рисковать.Фото: Крым-Спас

Изменить размер текста: A A

Двое туристов застряли на скалах в районе горы «Спирады» на Симеизом. В темное время суток они потеряли ориентиры и вышли к обрыву.

- Они шли по Большой севастопольской тропе и где-то не там свернули, - рассказал КП-Крым начальник ялтинского отряда службы «Крым-Спас» Юрий Павлов. - В результате оказались на скальном обрыве, и, поскольку уже было темно,решили не рисковать и вызвать спасателей.

На поиски 60-летней женщины и 30-летнего мужчины ушло два часа. Спасатели держали с ними связь по мобильному телефону, чтобы по описанию местности определить их точное местонахождение. Ближе к полуночи пострадавшие были обнаружены. В медицинской помощи они не нуждались.

- Сейчас погода благоволит прогулкам в горах, но не стоит забывать о ее переменчивости, - напомнил Павлов. - Туман может спуститься за считанные минуты, резко снизиться температура, и нужно с собой иметь теплые вещи, фонарик и заряженный мобильный телефон с возможностью определить точку геолокации для облегчения поиска.

Ближе к Новому году в Крымских горах ожидается обильный снегопад, и высота покрова будет достаточной для катания на лыжах и санках. Крымские спасатели просят заранее побеспокоится об экипировке автомобилей, прежде чем отправляться в праздничные дни в горы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram+7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU