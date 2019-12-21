В аэропорту «Симферополь» приставы вычислили троих должников
В ходе акции «Узнай о своих долгах!», проходившей в новом терминале Международного аэропорта «Симферополь им. Айвазовского» , выявлено три должника. Всего судебные приставы проверили по базе данных более 30 граждан.
- Крымские судебные приставы не впервые проводят акцию на базе аэропорта «Симферополь», - уточнили в пресс-службе УФССП. - Весьма символично проведение мероприятия в преддверии новогодних праздников. Именно в этот период времени наблюдается высокий пассажиропоток - трудящиеся стремятся посетить новые города и страны в период праздничных выходных.
В ходе акции приставы демонстрировали работу «Банка данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте управления, где любой желающий, введя в указанные поля имя, отчество, фамилию и дату рождения, получает информацию по всем имеющимся у него долгам в рамках исполнительных производств.
Активным пользователям гаджетов судебные приставы рекомендовали установить и использовать мобильное приложение «ФССП» и раздали памятки с QR-кодом для перехода на официальный сайт крымского УФССП.
Должникам рассказали о способах оплаты задолженности, в частности, с помощью мобильного приложения, а также мерах принудительного исполнения, вплоть до ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
Стали свидетелем происшествия? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram+7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU