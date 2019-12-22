Ветрено, но тепло: Погода в Крыму на 22 декабря

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-22T09:04:05+03:00

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В Крыму сегодня, 22 декабря, тепло и пасмурно, местами кратковременные дожди и сильный ветер — до 20 метров в секунду.

В Симферополе облачно, утром и днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Столбик термометра ночью покажет +8…+10, днем +13…+15 градусов.

- В Севастополе облачно с пояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14, - сообщает крымский гидрометцентр.

На ЮБК утром и днем прогнозируют кратковременный дождь, ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью воздух прогреется до +7…+9, днем до +14.

В Керчи также облачно, но без осадков. Ветер южный 6- 11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +11…+13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU