В Ялте зажгли праздничную иллюминацию к Новому году

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-22T14:53:57+03:00

Это только первый этап подключения световых конструкций в городе.

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В Ялте тожественно зажгми праздничную иллюминацию к Новому году.

После выступления духового оркестра жители и гости Крымской жемчужины увидели незабываемое световое шоу: одновременно засверкала новогодняя елка, ротонды, входная группа, световые конструкции, сказочный домик, украшения на деревьях и многое другое.

Глава Ялты Константин Шимановский отметил, что это только первый этап подключения световых конструкций. До Нового года все работы по праздничному оформлению Ялты будут завершены.

- Мы планируем полностью осветить все троллейбусное кольцо. При въезде в город также установлена новогодняя елка, которая совсем скоро засверкает огнями. Все это будет способствовать праздничному настроению. Приглашаем всех на новогодние праздники в Ялту, - сказал Константин Шимановский.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт добавил, что более 80% подсветки останется в городе и после новогодних праздников и будет радовать гостей и жителей города круглый год.

Новогодняя елка

ИСТОЧНИК KP.RU