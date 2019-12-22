2019-12-22T14:53:57+03:00
Общество

В Ялте зажгли праздничную иллюминацию к Новому году

Одновременно засверкала новогодняя елка, ротонды, световые конструкции и сказочный домик
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Это только первый этап подключения световых конструкций в городе.Это только первый этап подключения световых конструкций в городе.
Изменить размер текста:

В Ялте тожественно зажгми праздничную иллюминацию к Новому году.

После выступления духового оркестра жители и гости Крымской жемчужины увидели незабываемое световое шоу: одновременно засверкала новогодняя елка, ротонды, входная группа, световые конструкции, сказочный домик, украшения на деревьях и многое другое.

Глава Ялты Константин Шимановский отметил, что это только первый этап подключения световых конструкций. До Нового года все работы по праздничному оформлению Ялты будут завершены.

- Мы планируем полностью осветить все троллейбусное кольцо. При въезде в город также установлена новогодняя елка, которая совсем скоро засверкает огнями. Все это будет способствовать праздничному настроению. Приглашаем всех на новогодние праздники в Ялту, - сказал Константин Шимановский.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт добавил, что более 80% подсветки останется в городе и после новогодних праздников и будет радовать гостей и жителей города круглый год.

Новогодняя елка

Новогодняя елка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саках вылетел в кювет и перевернулся Hyundai Solaris
В Ялте зажгли праздничную иллюминацию к Новому году
В Ялте после реконструкции открыли вещевой рынок
Ветрено, но тепло: Погода в Крыму на 22 декабря
Суд приостановил строительство незаконной многоэтажки в Симферополе
В поселке Гресовский под Симферополем открылся спортивный кластер
КП-Крым получила премию «Журналист года – 2019» в номинации интернет-СМИ
В аэропорту «Симферополь» приставы вычислили троих должников
Туристы застряли на скалах над Симеизом
Погода в Крыму на 21 декабря: пасмурно и влажно
В районе Алупки мужчина разбил несколько авто и врезался в подпорную стену
Туристский пруд под Севастополем начнут восстанавливать еще не скоро
Первый этап реконструкции комплекса "Крым-СПОРТ" подходит к концу
В Севастополе рубят краснокнижные сосны ради дачного домика
Стало известно, где в Симферополе пройдут новогодние ярмарки