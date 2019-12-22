2019-12-22T14:21:01+03:00
Происшествия

В Саках вылетел в кювет и перевернулся Hyundai Solaris

Пострадал водитель, которого госпитализировали на «скорой»
Степан ОСТИНОВ
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ДТП произошло около 10 утра на Евпаторийском шоссеДТП произошло около 10 утра на Евпаторийском шоссе
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В Саках водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел в кювет — в результате легковой автомобиль перевернулся на крышу.

ДТП произошло 21 декабря около 10 утра на Евпаторийском шоссе, когда водитель поворачивал на улицу Заводскую.

- По прибытии на место спасатели провели мероприятия по ограждению территории сигнальными конусами, отключению аккумуляторных клемм на транспортном средстве, оказали помощь пострадавшему и транспортировали его в автомобиль скорой помощи, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Кроме того, в этот же день в Евпатории на перекрестке улиц Интернациональная и Токарева столкнулись мопед «Honda Tact» и «ВАЗ-2107» - пострадали два человека, которым оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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