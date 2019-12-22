В Саках вылетел в кювет и перевернулся Hyundai Solaris
В Саках водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел в кювет — в результате легковой автомобиль перевернулся на крышу.
ДТП произошло 21 декабря около 10 утра на Евпаторийском шоссе, когда водитель поворачивал на улицу Заводскую.
- По прибытии на место спасатели провели мероприятия по ограждению территории сигнальными конусами, отключению аккумуляторных клемм на транспортном средстве, оказали помощь пострадавшему и транспортировали его в автомобиль скорой помощи, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.
Кроме того, в этот же день в Евпатории на перекрестке улиц Интернациональная и Токарева столкнулись мопед «Honda Tact» и «ВАЗ-2107» - пострадали два человека, которым оказали необходимую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU