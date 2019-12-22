В новогоднюю ночь на главной площади Керчи выступит лидер группы «Дюна»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-22T17:21:44+03:00

Виктор Рыбин будет петь дуэтом со своей супругой Натальей Сенчуковой

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В новогоднюю ночь на площади Ленина в Керчи выступит лидер популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин с супругой Натальей Сенчуковой.

Новогодняя программа на главной площади Керчи 31 декабря начнется в 23:00 с новогоднего шоу «Елки-Палки». В 23:45 керчан с наступающим праздником поздравят руководители города. В 23:55 пройдет трансляция традиционного поздравления с Новым годом президента России Владимира Путина.

Ровно в полночь собравшиеся на площади Ленина смогут насладиться праздничным фейерверком.

- С 01:00 1 января стартует праздничная концертная программа с участием хедлайнеров праздника — Натальи Сенчиковой и Виктора Рыбина, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Виктор Рыбин широко известен как солист и бессменный лидер популярной в России музыкальной группы «Дюна».

ИСТОЧНИК KP.RU