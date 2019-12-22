В новогоднюю ночь на главной площади Керчи выступит лидер группы «Дюна»
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Керчи выступит лидер популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин с супругой Натальей Сенчуковой.
Новогодняя программа на главной площади Керчи 31 декабря начнется в 23:00 с новогоднего шоу «Елки-Палки». В 23:45 керчан с наступающим праздником поздравят руководители города. В 23:55 пройдет трансляция традиционного поздравления с Новым годом президента России Владимира Путина.
Ровно в полночь собравшиеся на площади Ленина смогут насладиться праздничным фейерверком.
- С 01:00 1 января стартует праздничная концертная программа с участием хедлайнеров праздника — Натальи Сенчиковой и Виктора Рыбина, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.
Виктор Рыбин широко известен как солист и бессменный лидер популярной в России музыкальной группы «Дюна».
ИСТОЧНИК KP.RU