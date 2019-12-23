Любовь не только к инженерии: ВИК объединяет сердца

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-23T11:52:53+03:00

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Аспирант Пензенского государственного университета Тимур Зинченко сделал романтическое признание на церемонии закрытия Всероссийского инженерного конкурса, финал которого прошел в Крымском федеральном университете, сообщает пресс-служба вуза.

- С Наташей мы познакомились несколько месяцев назад на тренинге по персональной эффективности. У каждого были свои планы на будущее, свои люди, свои жизни. Мы общались как друзья, о чем-то большем и мысли не было. После тренинга мы продолжили общение. Я уже знал, что еду на ВИК, и как-то спонтанно получилось пригласить ее. Мы разговаривали о простых вещах, и я говорю ей: «А поехали со мной?». Она сначала не соглашалась, но длилось это недолго, и уже через 5-10 минут билеты были куплены, и мы поехали, - рассказал Тимур Зинченко.

По его словам, в Крыму он увидел в девушке то, чего не замечал раньше, а идея сделать признание со сцены возникла неожиданно.

- Я был уверен, что все будет так, как я решил, и все получилось! Мысль сделать признание со сцены пришла за пять минут до входа в зал, где проходила церемония закрытия Всероссийского инженерного конкурса. Дальше в планах - сделать ее счастливой! - добавил Тимур.

Фото: пресс-служба КФУ

Избранница Тимура также отметила, что именно на Всероссийском инженерном конкурсе увидела в нем не только друга.

- На ВИК Тимур пригласил меня как друга, чтобы встряхнуть, как мне кажется, и я согласилась – мероприятие междисциплинарное, места красивые, компания хорошая. И уже на месте мы начали общаться не по проекту, не по тренингу, не по конкурсу, а по-человечески. Оказалось, у нас очень много общего, я на него совсем по-другому посмотрела, видимо, он на меня тоже. То, что произошло на награждении, для меня было даже не неожиданностью, а шоком! - поделилась Наталья.

На Всероссийском инженерном конкурсе аспирант Пензенского государственного университета Тимур Зинченко стал победителем в номинации «Нанотехнологии и наноматериалы».

ИСТОЧНИК KP.RU