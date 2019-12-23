В Симферополе 11-летний мальчик убежал от пенсионера, который предлагал ему секс

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-23T15:45:55+03:00

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В так называемом Старом городе Симферополя едва не произошло растление малолетнего. 6 ноября на улице Ефремова 71-летний пенсионер повстречал на своем пути 11-летнего мальчишку.

Чтобы понравиться парню, мужчина предложил ему погладить свою маленькую рыженькую собачонку. А когда контакт был налажен, дедушка стал предлагать мальчишке выпить водки, закурить и заняться сексом.

Как выяснила КП-Крым, от таких предложений несовершеннолетний отказался на отрез и дал деру. Прибежав домой мальчик не растерялся и позвонил в полицию. Следователям Киевского района города мальчишка описал своего нового «знакомого» и указал на место, где все случилось.

Стражи порядка быстро нашли престарелого любителя водки и детей. Им оказался обычный с виду пенсионер, который, кстати, своей вины не признал. Тем не менее, 11-летний парнишка опознал обидчика.

Теперь против крымчанина возбуждено уголовное дело по статье «ненасильственные действия сексуального характера». Он находится под подпиской о невыезде. Его вина была доказана следователями во время допроса и проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU