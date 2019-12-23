2019-12-23T16:20:21+03:00
Общество

Путина попросили включить в ФЦП электрификацию крымской железной дороги

Пока что для полуострова закупили современные тепловозы
Анастасия ЖУКОВА
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Владимир Путин лично проехал на поезде в Крым. Скриншот видеоВладимир Путин лично проехал на поезде в Крым. Скриншот видео
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В Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя стоит включить еще один пункт - электрификацию нескольких участков железной дороги на полуострове. Об этом президенту РФ Владимира Путина во время первого рейса по транспортному переходу через Керченский пролив сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Так, железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Тамани электрифицирован, проведено электричество по самому мосту и до станции Багерово (под Керчью).

- Но дальше от Багерово до Джанкоя электрификации нет, Украина ее никогда не делала, не планировала. От Джанкоя до Симферополя электрификация постоянным током, это старые технологии. Чтобы не терять время на смену локомотива, мы закупили для Крыма современные тепловозы. Но Крым - это наша витрина, и гонять здесь тепловозы... Они все-таки дымят... Будем просить Козака, чтобы включили в ФЦП электрификацию железной дороги, - рассказал Евгений Дитрих.

Напомним, во вторник, 23 декабря, Владимир Путин лично проехал на поезде из Тамани в Керчь по Крымскому мосту, дав старт железнодорожному движению на полуостров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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