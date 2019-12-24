Погода в Крыму 24 декабря: Дожди, но тепло

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-24T08:25:08+03:00

Зима в этом году выдалась необычайно теплой Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Во вторник, 24 декабря, в Крыму будет довольно тепло. Ожидаются осадки.

- В ближайшие дни погоду на полуострове обусловит Балканский циклон. Пройдут дожди, местами сильные. Южный, юго-западный ветер усилится до 17 м/с. Температура воздуха составит: ночью +6…+11, днем +10…+15, в горах +4…+9, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В Симферополе - облачно с прояснениями, в Керчи - переменная облачность. В Севастополе небо затянет тучами.

Температура воды в Феодосии, Севастополе, Евпатории и Черноморском +11, в Алуште и Ялте чуть теплее, +12, а в Керченском проливе и Азовском море +9.

ИСТОЧНИК KP.RU