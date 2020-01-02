2020-01-02T08:37:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 января: До +4 градусов и дождь

Ветер будет дуть до 17 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
В Ялте сегодня будет пасмурноВ Ялте сегодня будет пасмурноФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Крыму 2 января до +4 градусов. Местами пройдет дождь. Ветер будет дуть северо-западный до 17 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег. Воздух прогреется до +2 градусов.

В Севастополе 2 января не будет осадков, но возможна переменная облачность. Днем до +4 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня без существенных осадков. Днем до +7 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 17 метров в секунду.

В Керчи 2 января переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Днем до +3 градусов. Ветер будет дуть северный до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24