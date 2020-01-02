Погода в Крыму на 2 января: До +4 градусов и дождь
В Крыму 2 января до +4 градусов. Местами пройдет дождь. Ветер будет дуть северо-западный до 17 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег. Воздух прогреется до +2 градусов.
В Севастополе 2 января не будет осадков, но возможна переменная облачность. Днем до +4 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 11 метров в секунду.
На ЮБК сегодня без существенных осадков. Днем до +7 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 17 метров в секунду.
В Керчи 2 января переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Днем до +3 градусов. Ветер будет дуть северный до 11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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