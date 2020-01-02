На границе с Крымом задержали украинца с незаконными медпрепаратами

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:09:25+03:00

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В пункте пропуска "Армянск" задержали украинца, который пытался провезти через границу препараты, содержащие сильнодействующий компонент "прегабалин", оборот которого ограничен на территории РФ с 1 декабря.

30-летний гражданин Украины ехал из Одессы. Сотрудники Погрануправления осмотрели его и обнаружили 34 капсулы препаратов «Лирика» и «Ограния», содержащих в своем составе вещество «прегабалин».

- С 1 декабря 2019 года данный компонент внесен в Список сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконный оборот которых, а равно провоз через государственную границу, установлена уголовная ответственность, - напомнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Незаконные медпрепараты изъяты и отправлены на проведение исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU