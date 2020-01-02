В Симферополе на пожаре спасли двоих человек

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:55:09+03:00

Еще шесть было эвакуировано

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На улице Строителей в Симферополе загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, было спасено два человека и эвакуировано шесть.

2 января в 4.23 спасателям поступило сообщение, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

- К месту происшествия были направлены отделение 1 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС по Республике Крым, личный состав Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также сотрудники скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе.

Спасатели, прибывшие на место, вытащили двоих человек, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного задымления. Кроме того, пожарные эвакуировали шесть человек из соседних квартир.

39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину передали сотрудникам скорой помощи.

По данным ГУ МЧС РФ по РК, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Его полностью потушили в 4.51. Огонь повредил личные вещи. Причины возгорания выясняют эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU