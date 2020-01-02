ЧП в Крыму: запустили фейерверк и сожгли балкон пятиэтажки
Огонь не успел распространиться на квартиру
Фото: Архив "КП"
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Жители многоэтажки в селе Золотое Поле Кировского района неудачно запустили фейерверк с балкона 1 января, и у них случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Пожарные прибыли на место и выяснили, что горит деревянный пол на балконе второго этажа пятиэтажки.
Пожар быстро потушили, пострадавших нет.
По предварительным данным пресс-службы ведомства, возгорание произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий.
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ИСТОЧНИК KP.RU