ЧП в Крыму: запустили фейерверк и сожгли балкон пятиэтажки

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:46:13+03:00

Огонь не успел распространиться на квартиру

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Жители многоэтажки в селе Золотое Поле Кировского района неудачно запустили фейерверк с балкона 1 января, и у них случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Пожарные прибыли на место и выяснили, что горит деревянный пол на балконе второго этажа пятиэтажки.

Пожар быстро потушили, пострадавших нет.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, возгорание произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU