Ангарский и Грушевский перевал обработали антигололедной смесью

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:08:18+03:00

В "Крымавтодоре" сообщили, что на дежурство ежедневно выходит 30 единиц техники

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Ангарский и Грушевский перевалы открыты для движения автомобилей, несмотря на ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымавтодор".

В ведомстве сообщили, что рабочие предотвращают образование наледи и гололеда на дорогах в связи с понижением температуры воздуха и выпадением осадков.

Также в "Крымавтодоре" сообщили, что особое внимание уделяется обработке дорог противогололедными материалами в Белогорском, Бахчисарайском районах, на восточном и западном обходах Симферополя.

На дежурство ежедневно выходит 30 единиц техники.

- Было израсходовано 25 тонн соли на региональные дороги и 90 тонн пескосоляной смеси, – добавили в пресс-службе предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU