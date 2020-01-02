2020-01-02T14:27:44+03:00
Общество

Крымчанин выиграл в лотерею миллион рублей

Всего в России появилось 99 новоиспеченных миллионеров
Надежда ДАЦЮК
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Главный приз в миллиард рублей выиграл москвичГлавный приз в миллиард рублей выиграл москвичФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Крымчанин выиграл миллион рублей во время розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Русское лото".

Как сообщили в пресс-службе "Столото", всего в России появилось 99 новоиспеченных миллионеров. А главный приз - миллиард рублей - выиграл житель Москвы.

Больше всего миллионеров - 20 человек - появилось в Москве и Московской области, еще семь - в Санкт-Петербурге, шесть - в Башкортостане, пять миллионеров - в Ростовской области.

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28,8 миллионов билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3,5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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