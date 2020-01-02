Главврача Ленинской больницы задержали за взятку

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:45:53+03:00

Он хотел получить 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации госконтракта

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Главврача Ленинской центральной районной больницы подозревают в получении крупной взятки.

- Следствием установлено, что главный врач Ленинской центральной районной больницы вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта, - сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по Крыму и Севастополю.

После получения части суммы главврача задержали прямо в его кабинете сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5ст.290 УК РФ. Продолжается расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU