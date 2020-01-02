В Ялте внедорожник въехал в остановку
В Ялте внедорожник въехал в остановку общественного транспорта. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на улице Изобильной вечером 1 января.
Пользователи соцсетей сообщают, что водитель отделался ушибами. На остановке не было людей, поэтому никто не пострадал.
Очевидцы предполагают, что именно «праздничное» настроение водителя кроссовера стало причиной этого ДТП.
- Иномарка въехала в новую остановку общественного транспорта, которая по предварительной информации была установлена для жителей района находящейся рядом заправкой за внебюджетные средства, - пишет депутат Ялтинского городского совета Олег Копылов.
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ИСТОЧНИК KP.RU