2020-01-02T16:42:03+03:00
Происшествия

В Ялте внедорожник въехал в остановку

Пользователи соцсетей сообщают, что водитель отделался ушибами
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В Ялте внедорожник въехал в остановку общественного транспорта. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на улице Изобильной вечером 1 января.

Пользователи соцсетей сообщают, что водитель отделался ушибами. На остановке не было людей, поэтому никто не пострадал.

Очевидцы предполагают, что именно «праздничное» настроение водителя кроссовера стало причиной этого ДТП.

- Иномарка въехала в новую остановку общественного транспорта, которая по предварительной информации была установлена для жителей района находящейся рядом заправкой за внебюджетные средства, - пишет депутат Ялтинского городского совета Олег Копылов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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