Симферополь вошел в десятку самых популярных городов РФ для отдыха летом 2020
Уступил первенство только Санкт-Петербургу
Из Симферополя можно легко добраться в любую точку Крыма, да и в столице есть, что посмотретьФото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферополь вошел в десятку самых популярных российских городов для путешествий летом 2020.
Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Крымская столица заняла почетное второе место, уступив пальму первенства только Санкт-Петербургу. На третьем месте - Кисловодск.
Также в десятке - Суздаль, Таганрог, Петрозаводск, Осташков, Зеленоградск, Калининград и Казань.
Жилье в Симферополе снимают в среднем по 2100 рублей за ночь, бронируют обычно одну ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU