Симферополь вошел в десятку самых популярных городов РФ для отдыха летом 2020

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:31:22+03:00

Из Симферополя можно легко добраться в любую точку Крыма, да и в столице есть, что посмотреть Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Симферополь вошел в десятку самых популярных российских городов для путешествий летом 2020.

Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Крымская столица заняла почетное второе место, уступив пальму первенства только Санкт-Петербургу. На третьем месте - Кисловодск.

Также в десятке - Суздаль, Таганрог, Петрозаводск, Осташков, Зеленоградск, Калининград и Казань.

Жилье в Симферополе снимают в среднем по 2100 рублей за ночь, бронируют обычно одну ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU