Пожилой мужчина чуть не замерз в лесу близ Симферопольского водохранилища
Пожилой мужчина чуть не замерз в лесу возле Симферопольского водохранилища. К счастью, его заметил неравнодушный местный житель и вызвал спасателей.
Сигнал о помощи поступил вечером 2 января. На место немедленно выдвинулись пятеро сотрудников аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Там их встретил звонивший. С его помощью спасатели быстро нашли пострадавшего в районе урочища «Арап-Хане».
- Пожилого мужчину с явными признаками переохлаждения на носилках транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Пострадавший остался жив только благодаря внимательности и неравнодушию местного жителя, который вызвал помощь. В МЧС призвали всех крымчан и гостей полуострова немедленно сообщать в экстренные службы, если кто-то оказался в беде.
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ИСТОЧНИК KP.RU