2020-01-03T12:40:00+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина чуть не замерз в лесу близ Симферопольского водохранилища

К счастью, его нашли и вызвали спасателей [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Мужчину на носилках спустили из урочища и передали в руки медиков. Фото: пресс-служба МЧС по РКМужчину на носилках спустили из урочища и передали в руки медиков. Фото: пресс-служба МЧС по РК
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Пожилой мужчина чуть не замерз в лесу возле Симферопольского водохранилища. К счастью, его заметил неравнодушный местный житель и вызвал спасателей.

Сигнал о помощи поступил вечером 2 января. На место немедленно выдвинулись пятеро сотрудников аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Там их встретил звонивший. С его помощью спасатели быстро нашли пострадавшего в районе урочища «Арап-Хане».

- Пожилого мужчину с явными признаками переохлаждения на носилках транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Пострадавший остался жив только благодаря внимательности и неравнодушию местного жителя, который вызвал помощь. В МЧС призвали всех крымчан и гостей полуострова немедленно сообщать в экстренные службы, если кто-то оказался в беде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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