2020-01-03T15:24:28+03:00
Происшествия

Жителю Джанкоя грозит 10 лет из-за наркотиков на даче

Полиция обнаружила у него свертки с марихуаной
Анастасия ЖУКОВА
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Марихуану нашли сотрудники полицииМарихуану нашли сотрудники полицииФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Джанкое во время обыска дачи местного жителя оперативники МВД обнаружили большое количество марихуаны.

Наркотик хозяин дачи хранил в пятилитровой пластиковой бутылке. Там полицейские нашли три газетных свертка и два полимерных пакета с "веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета". Экспертиза подтвердила: марихуана, общий вес - более 240 граммов.

В отношении хозяина дачи возбудили уголовное дело по ст.228 УК РФ - незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере.

Сейчас подозреваемый ожидает суда под подпиской о невыезде.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, передает пресс-служба МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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