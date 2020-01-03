Жителю Джанкоя грозит 10 лет из-за наркотиков на даче
В Джанкое во время обыска дачи местного жителя оперативники МВД обнаружили большое количество марихуаны.
Наркотик хозяин дачи хранил в пятилитровой пластиковой бутылке. Там полицейские нашли три газетных свертка и два полимерных пакета с "веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета". Экспертиза подтвердила: марихуана, общий вес - более 240 граммов.
В отношении хозяина дачи возбудили уголовное дело по ст.228 УК РФ - незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере.
Сейчас подозреваемый ожидает суда под подпиской о невыезде.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, передает пресс-служба МВД по РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU