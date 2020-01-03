2020-01-03T16:19:56+03:00
Происшествия

В Ялте иномарка сбила пешехода, он погиб

Полиция проводит проверку
Анастасия ЖУКОВА
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На место выезжал экипаж ГИБДДНа место выезжал экипаж ГИБДДФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ялте произошла смертельная авария: автомобиль Opel сбил пешехода.

Трагедия случилась ночью 2 января, примерно в три часа. Пешеход шел по дороге Ялта - Севастополь по проезжей части навстречу транспорту, который двигался по своей полосе.

Иномарка ехала со стороны Севастополя и на восьмом километре наехала на пешехода, тот получил смертельные травмы.

- На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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