В Ялте иномарка сбила пешехода, он погиб
В Ялте произошла смертельная авария: автомобиль Opel сбил пешехода.
Трагедия случилась ночью 2 января, примерно в три часа. Пешеход шел по дороге Ялта - Севастополь по проезжей части навстречу транспорту, который двигался по своей полосе.
Иномарка ехала со стороны Севастополя и на восьмом километре наехала на пешехода, тот получил смертельные травмы.
- На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU