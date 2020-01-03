2020-01-03T16:32:18+03:00
Происшествия

Начальник военного стройуправления из Севастополя получил взяток на 30 миллионов

В качестве вознаграждения нечистому на руку гражданину передали иномарку, землю и телохранителей
Анастасия ЖУКОВА
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Мужчине придется заплатить штраф в 310 миллионовМужчине придется заплатить штраф в 310 миллионовФото: Анастасия ЖУКОВА
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Начальника строительного управления №7 АО «Главного управления обустройства войск» осудили за коммерческий подкуп и взятку.

Мужчина с октября 2014 года по январь 2016 года получил взяток более чем на 30 миллионов рублей! Брал, правда, не деньгами, а, что называется, «борзыми щенками»: получил иномарку, два земельных участка и дом в Севастополе. Ему даже оказывали вооруженную охрану!

Все эти блага - от строительных предприятий за «общее покровительство и содействие» в получении серьезных подрядов от Министерства обороны РФ: строительство Севастопольского президентского кадетского училища, а также зданий и сооружений военного санатория «Крым» (поселок Партенит, Большая Алушта).

Как передает пресс-служба севастопольской прокуратуры, суд признал начальника строительного управления виновным сразу по нескольким статьям: коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ), получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также легализация денежных средств и имущества, полученных в результате совершения преступления ( п. «б» ч. 4 ст. 174.1).

Взяточник проведет в тюрьме ближайшие 13 лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Кроме того, его лишат государственных наград. Придется еще и заплатить немаленький штраф - аж 310 миллионов рублей.

Под стражу заключенного взяли прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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