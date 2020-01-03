2020-01-03T17:05:59+03:00
Происшествия

В Севастополе застройщик продал квартиры, которых нет

Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества
Анастасия ЖУКОВА
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Квартир своих обманутые севастопольцы так и не увидятКвартир своих обманутые севастопольцы так и не увидятФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе компания продала квартиры в многоэтажном доме, которых на самом деле не существует.

По данным прокуратуры Гагаринского района Севастополя, частная фирма построила многоквартирный дом на улице Стрелецкий проезд . Должностные лица умудрились продать квартиры на четвертом этаже, хотя юридически этих помещений нет.

Прокурорская проверка вскрыла факт мошенничества, и сотрудники надзорного ведомства передали материалы следователям. В МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Виновным может грозить до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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