Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 4 января

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:04:00+03:00

Днем будет тепло – до «плюс» 9

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В Симферополе в субботу, 4 января, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +5…+7°.

В Севастополе 4 января также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма сегодня ночью также без существенных осадков, но вот днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°; днем +5…+7°.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +5…+7°.

ИСТОЧНИК KP.RU