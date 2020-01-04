К лету 2020 года станет известно, появится ли в Крыму горнолыжный курорт

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:37:56+03:00

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Летом 2020 года станет известно, появится ли в Крыму, на склоне Ай-Петри и массиве Чатыр-Даг, горнолыжный курорт.

Сейчас эксперты проводят оценку природных возможностей для создания такого туристического места.

Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, до этого не было ни одного исследования климатической пригодности гор республики для создания горнолыжного курорта, пишет ТАСС.

- Мы заинтересованы получить результаты как можно быстрее, обсуждений и в одну, и в другую сторону очень много, - резюмировал Волченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU