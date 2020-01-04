Симферополец толкнул свою соседку: Он может сесть в тюрьму на полгода

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:37:36+03:00

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В полицию Симферополя обратилась 64-летняя местная жительница и рассказала, что на лестничной площадке ее толкнул неизвестный.

У них произошел конфликт.

Из-за этого она упала, потеряла равновесие и получила травму – перелом шейки бедра.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данные повреждения относятся к тяжким, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

По подозрению в преступлении задержали 67-летнего соседа.

Против него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или тюремное заключение на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU