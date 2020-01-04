За сутки в Крыму произошло 4 пожара
К счастью, никто не пострадал
.Фото: Ольга Крыльцова
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За прошлые сутки в Крыму ликвидировали четыре пожара. Два из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
К счастью, никто не погиб.
- Всего с начала года ликвидирован 21 пожар, погиб один человек, эвакуировано 6 человек, спасено 2. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не увеличилось, - отметил министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.
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ИСТОЧНИК KP.RU