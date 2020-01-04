В Симферополе изменилась схема движения междугородних троллейбусов

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:31:44+03:00

Это связано с дорожной обстановкой в столице

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В Симферополе возобновилось движение междугородних троллейбусов от железнодорожного вокзала города.

И теперь меняется схема их движения. Это связано с открытием движения по улице Александра Невского и продолжением ремонтных работ по улице Гагарина.

Изменения касаются маршрутов №52 «Симферополь - Ялта» и №52а «Симферополь - Алушта».

- Отправления междугородних троллейбусов осуществляются от ж/д вокзала со следованием по улице Александра Невского, через площадь Советскую, Куйбышева с выходом на Ялтинское шоссе по улице Киевская, - сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».

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ИСТОЧНИК KP.RU