В Симферополе изменилась схема движения междугородних троллейбусов
В Симферополе возобновилось движение междугородних троллейбусов от железнодорожного вокзала города.
И теперь меняется схема их движения. Это связано с открытием движения по улице Александра Невского и продолжением ремонтных работ по улице Гагарина.
Изменения касаются маршрутов №52 «Симферополь - Ялта» и №52а «Симферополь - Алушта».
- Отправления междугородних троллейбусов осуществляются от ж/д вокзала со следованием по улице Александра Невского, через площадь Советскую, Куйбышева с выходом на Ялтинское шоссе по улице Киевская, - сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».
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ИСТОЧНИК KP.RU