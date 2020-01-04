2020-01-04T14:22:19+03:00
Общество

Дорогу на Ай-Петри временно закроют

Это необходимо для проведения снегоуборочных работ
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Подъем на гору разрешен только полноприводным автомобилям. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыПодъем на гору разрешен только полноприводным автомобилям. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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В воскресенье, 5 января, с 8.00 до 10.30 будет перекрыта дорога Ялта-Ай-Петри. Это нужно для того, чтобы провести работы по уборке снега.

Кроме того, трассу закрывали и сегодня, 4 января, из-за ухудшения погодных условий и выпадения снега. Работы по очистке дороги проводились с 9.30 до 11.00.

- Напоминаем, что подъем на Ай-Петри разрешен только для полноприводных машин. Кроме того, с целью предупреждения автомобильных заторов подъем осуществляется до 12.00, спуск с горы Ай-Петри осуществляется после 15.00, - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дорогу на Ай-Петри временно закроют
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