Крымские спасатели предупредили водителей о гололеде на дорогах

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В МЧС Крыма сообщили, что, согласно прогнозам, на некоторых участках дорог возможен гололед. Особенно в ночное и в дневное время.

Поэтому водителям необходимо соблюдать меры предосторожности на дорогах и быть предельно внимательными во время поездок.

- Существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложненных условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU