Житель Симферополя украл из местного кафе тандыр и гриль
В полицию Симферополя обратился директор одного из столичных кафе. Он рассказал, что неизвестный украл из его заведения электрический тандыр и гриль.
Таким образом, он причинил заявитель материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. В содеянном он сознался.
- С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU