Житель Симферополя украл из местного кафе тандыр и гриль

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:29:32+03:00

Похищенное он сдал в ломбард

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В полицию Симферополя обратился директор одного из столичных кафе. Он рассказал, что неизвестный украл из его заведения электрический тандыр и гриль.

Таким образом, он причинил заявитель материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. В содеянном он сознался.

- С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU