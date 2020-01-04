Севастополец попал в аварию на угнанной «Газеле»
В Севастополе в дежурную часть полиции обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила, что ее автомобиль «Газель» угнали.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний охранник торговой точки, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Выяснилось, что инцидент произошел утром. Мужчина попросил у женщины ключи от машины, чтобы там отдохнуть. Она ему разрешила.
А пока он находился в салоне, ему в голову пришла идея угнать автомобиль. Мужчина уехал в неизвестном направлении, а вскоре вообще – попал в аварию.
Нарушителя задержали на месте ДТП и доставили в участок. Против него возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU