2020-01-04T20:03:57+03:00
Происшествия

Севастополец попал в аварию на угнанной «Газеле»

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе в дежурную часть полиции обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила, что ее автомобиль «Газель» угнали.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний охранник торговой точки, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Выяснилось, что инцидент произошел утром. Мужчина попросил у женщины ключи от машины, чтобы там отдохнуть. Она ему разрешила.

А пока он находился в салоне, ему в голову пришла идея угнать автомобиль. Мужчина уехал в неизвестном направлении, а вскоре вообще – попал в аварию.

Нарушителя задержали на месте ДТП и доставили в участок. Против него возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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