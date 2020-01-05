В Керчи на пожаре эвакуировали 12 человек

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:15:01+03:00

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В Керчи на пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 12 человек. Хозяина горящей квартиры спасатели вынесли из огня.

Пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные приступил к тушению огня и выяснили, что в квартире есть пострадавшие.

- На пожаре был спасен мужчина 1969 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. - Еще 12 жильцов были эвакуированы из соседних квартир.

На ликвидацию пожара понадобилось меньше 20 минут. Причину возгорания установят эксперты. Спасатели напоминают, что в холодное время года необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при отоплении электроприборами.

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ИСТОЧНИК KP.RU