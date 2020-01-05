2020-01-05T12:14:38+03:00
Общество

В облаках на Чатыр-Даге заблудился мужчина и мальчик на снегокате

Поиски одно заняли два часа, другого — 15 минут
Анна КИРИЕНКО
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На Ай-Петри и Чатыр-Даге дежурят передвижые посты МЧС. Фото: пресс-служба МЧС КрымаНа Ай-Петри и Чатыр-Даге дежурят передвижые посты МЧС. Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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На горе Чатыр-Даг во время прогулки заблудился мужчина. Из-за низкой облачности он потерял ориентир на местности и обратился к спасателям.

- Пострадавший выслал координаты и с ним была устойчивая мобильная связь, - уточнили в пресс-службе МЧС Крыма. - Спасатели вышли на верхнее плато горы Чатыр-Даг, где обнаружили следы пострадавшего, связались с ним по телефону и выдвинулись к туристу.

Спустя два часа поисков мужчину обнаружили на юго-западном склоне. В медицинской помощи 65-летний житель Симферополя не нуждался.

В это же время к спасателям обратились родители заблудившегося мальчика. 11-летний ребенок во время катания на снегокате потерялся по дороге от Буковой поляны до Кутузовского озера. Спустя 15 минут ребенка обнаружили целым и невредимым.

В связи с большим количеством неорганизованных туристов в горах и лесах полуострова дежурные смены крымских спасателей осуществляют мониторинг туристических троп и мест массового отдыха людей в горно-лесной зоне.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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