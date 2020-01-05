В облаках на Чатыр-Даге заблудился мужчина и мальчик на снегокате

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:14:38+03:00

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На горе Чатыр-Даг во время прогулки заблудился мужчина. Из-за низкой облачности он потерял ориентир на местности и обратился к спасателям.

- Пострадавший выслал координаты и с ним была устойчивая мобильная связь, - уточнили в пресс-службе МЧС Крыма. - Спасатели вышли на верхнее плато горы Чатыр-Даг, где обнаружили следы пострадавшего, связались с ним по телефону и выдвинулись к туристу.

Спустя два часа поисков мужчину обнаружили на юго-западном склоне. В медицинской помощи 65-летний житель Симферополя не нуждался.

В это же время к спасателям обратились родители заблудившегося мальчика. 11-летний ребенок во время катания на снегокате потерялся по дороге от Буковой поляны до Кутузовского озера. Спустя 15 минут ребенка обнаружили целым и невредимым.

В связи с большим количеством неорганизованных туристов в горах и лесах полуострова дежурные смены крымских спасателей осуществляют мониторинг туристических троп и мест массового отдыха людей в горно-лесной зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU