Ялтинская набережная на Новый год собрала 35 тысяч человек

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:14:10+03:00

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Новогодняя ночь в Ялте побила все рекорды: по предварительным данным на ялтинской набережной собралось не менее 35 тысяч человек. Впервые за многие годы небо над ялтинской акваторией озарилось грандиозным фейерверком, который продолжился еще и вечером 1 января.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, цикл рождественских мероприятий стартует 6 января. В этот день на набережной состоится фолк-фестиваль «Сочельник», в рамках которого запланирован спектакль для детей, выступление фольклорных коллективов Крыма и песочная анимация. Фестиваль продлится с 14.00 до 22.00.

Новогодняя иллюминация привлекает гостей полуострова. Фото: пресс-служба горадминистрации

7 января его сменит фестиваль «Рождественский звездопад». В 12.00 начнется торжественная часть праздника с участием руководства города и представителей Ялтинского благочиния. Далее программа продолжится выступлением творческих коллективов и завершится дискотекой.

8 января, начиная с 14.00, все желающие приглашаются на ялтинский карнавал «Зима чудес». В программе: выступление творческих коллективов, шоу-программа и дискотека.

Вплоть до 9 января на набережной Ялты проходят мероприятия. Фото: пресс-служба горадминистрации

С 1 по 8 января на набережной города, в режиме нон-стоп, продолжаются новогодние мероприятия для самых маленьких жителей и гостей курорта. Здесь работает новогодний детский шатер, в котором с 12.00 до 18.00 ежедневно проводятся тематические мастер-классы, анимационные программы, работает детский кинотеатр, организовано катание на санках, аквагрим и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU