2020-01-05T12:13:43+03:00
Общество

Евпаторийские «моржи» готовятся к традиционному рождественскому заплыву

Главное, чтобы море не подвело
Анна КИРИЕНКО
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Евпаторийские "моржи" собираются на традиционный заплыв. Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииЕвпаторийские "моржи" собираются на традиционный заплыв. Фото: пресс-служба администрации Евпатории
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В Евпатории 7 января состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели». Участники пройдут в маскарадных костюмах от Театральной площади до скульптуры «Отдыхающий Геракл» на набережной.

Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, к полудню все любители зимнего плаванья соберутся на набережной, чтобы получить напутствие морского царя Нептуна, размяться под музыку и совершить массовый заплыв в Черном море.

Все желающие приглашаются поболеть за участников, и, при желании, присоединиться к «моржам». При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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