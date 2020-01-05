Евпаторийские «моржи» готовятся к традиционному рождественскому заплыву

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:13:43+03:00

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В Евпатории 7 января состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели». Участники пройдут в маскарадных костюмах от Театральной площади до скульптуры «Отдыхающий Геракл» на набережной.

Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, к полудню все любители зимнего плаванья соберутся на набережной, чтобы получить напутствие морского царя Нептуна, размяться под музыку и совершить массовый заплыв в Черном море.

Все желающие приглашаются поболеть за участников, и, при желании, присоединиться к «моржам». При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.

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ИСТОЧНИК KP.RU