2020-01-05T13:08:56+03:00
Общество

Душевное общение по объявлению обошлось симферопольцу в 25 тысяч рублей

Дешевые автозапчасти оказались уловкой мошенника
Анна КИРИЕНКО
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Симферополец лишился 25 тысяч рублей в надежде купить по-дешевле запчасти. Фото: Архив КПСимферополец лишился 25 тысяч рублей в надежде купить по-дешевле запчасти. Фото: Архив КП
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Житель Симферополя лишился 25 тысяч рублей, решив приобрести автозапчасти через сайт объявлений. Деньги он перечислил авансом после душевного общения с продавцом по телефону.

Беспечный покупатель обратился за помощью в дежурную часть полиции. Он сообщил, что на одном из известных сайтов объявлений заинтересовался предложением купить автомобильные детали по цене значительно ниже рыночной. После недавней аварии на его автомобиль требовались именно такие.

- Окружающие не советовали ему даже звонить по указанному номеру, - отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым. - Тем не менее, автомобилист все же решился пообщаться с продавцом, который представился жителем Севастополя. Незнакомец сказал, что у него больная мама, ему нужны деньги, поэтому предлагает запчасти по более низкой цене.

Общение получилось душевным, мужчины договорились о встрече. Однако «севастопольский продавец» неожиданно перезвонил потерпевшему и сообщил, что по объявлению откликнулся еще один покупатель. Поэтому необходимо внести предоплату за будущую сделку. Потерпевший перевел 5 тысяч рублей, чтобы выкупить хотя бы одну из продаваемых запчастей. После этого аферист еще раз перезвонил, заверил, что аванс дошел, но ему очень срочно нужна остальная сумма. В итоге потерпевший перевел еще 20 тысяч рублей. Сразу же после этого абонентский номер продавца вдруг стал недоступным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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