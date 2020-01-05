Лучшее фото зимней Алушты определят на специальном конкурсе

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:55:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Фотоконкурс «Зимняя Алушта» собирает лучшие снимки отдыха на курорте в низкий сезон. Победителей определят в двух номинациях, а самое интересное фото получит гран-при.

Конкурс учрежден городской администрацией для популяризации зимнего туризма в Алуште. Работы начали принимать еще с 23 декабря — не более пяти от одного автора. Причем авторство может быть как индивидуальное, так и коллективное.

С 6 по 8 января жюри отберет по три лучшие работы в номинациях «Любительское фото» и «Профессиональное фото» на дипломы первой, второй и третьей степени. Гран-при получит лучшая фотография конкурса, независимо от категории.

- Победителям фотоконкурса будут вручены дипломы главы администрации Алушты, ценные призы, - уточнили в администрации. - Также работы победителей будут опубликованы в газете «Алуштинский вестник».

Награждение победителей, а также выставка работ участников конкурса состоится в КДЦ Дом творчества «Подмосковье» 9 января в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU