2020-01-05T16:55:42+03:00
Общество

Лучшее фото зимней Алушты определят на специальном конкурсе

Он проводится для популяризации зимнего отдыха
Анна КИРИЕНКО
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Зима в Алуште - сезон здоровьяЗима в Алуште - сезон здоровьяФото: Анна КИРИЕНКО
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Фотоконкурс «Зимняя Алушта» собирает лучшие снимки отдыха на курорте в низкий сезон. Победителей определят в двух номинациях, а самое интересное фото получит гран-при.

Конкурс учрежден городской администрацией для популяризации зимнего туризма в Алуште. Работы начали принимать еще с 23 декабря — не более пяти от одного автора. Причем авторство может быть как индивидуальное, так и коллективное.

С 6 по 8 января жюри отберет по три лучшие работы в номинациях «Любительское фото» и «Профессиональное фото» на дипломы первой, второй и третьей степени. Гран-при получит лучшая фотография конкурса, независимо от категории.

- Победителям фотоконкурса будут вручены дипломы главы администрации Алушты, ценные призы, - уточнили в администрации. - Также работы победителей будут опубликованы в газете «Алуштинский вестник».

Награждение победителей, а также выставка работ участников конкурса состоится в КДЦ Дом творчества «Подмосковье» 9 января в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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