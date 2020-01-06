Аксенов: Крым принял 7 миллионов 430 тысяч туристов в прошлом году
В 2019 году в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек, - добавил глава региона.
За неделю после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на полуостров прибыли более 6 тысяч гостей. Всего же через Керченский пролив прибыли 57% туристов, или более 2,5 миллионов автотранспортных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU