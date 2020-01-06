6 Янв. 2020 2020-01-06T11:41:10+03:00

Каждый седьмой турист прибыл в Крым из Украины. Фото: Архив КП

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Среди иностранных туристов, прибывших в Крым на отдых в 2019 году, как и прежде лидируют жители Украины. Из 7,43 миллиона отдыхающих около 1,1 миллиона человек составили граждане соседнего государства.

Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к «оккупантам» в гости не ездят, - подчеркнул глава региона.

Около 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Аксенов подчеркнул, что все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики.

- Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений, - заключил глава Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU