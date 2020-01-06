В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:59:05+03:00

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С 1 января в Крыму незначительно повысились цены на проезд в автобусе и электричке в пригородном направлении. Повышение стоимости согласовал республиканский Госкомитет по ценам и тарифам.

Расчет стоимости билета на автобус будет идти из 1,8 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние в 1 км.

- Если в декабре стоимость проезда от автостанции «Курортная» на железнодорожном вокзале Симферополя до города Саки составляла 82,25 рубля, то уже с 1 января — 84,6 рубля, - уточнили КП-Крым в «Крымавтотрансе». - От автостанции «Западная» в Симферополе билет до Бахчисарая вырос в цене с 45,5 до 46,8 рублей. На 3,5% увеличится проезд в электричках — на 5 копеек за каждый километр пути. Например, билет на электричку из Симферополя до Бахчисарая подражал с 50,16 рублей до 51,81 рубля, в Евпаторию — со 120,08 рубля до 124,03 рублей.

Стоимость проезда в троллейбусах останется на уровне прошлого года и составляет 60 рублей из Симферополя до Перевального, 115 рублей до Алушты и 182 рубля до Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU