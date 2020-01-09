2020-01-09T07:20:01+03:00
Общество

До +4 градусов и облачно: Погода в Крыму на 9 января

Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму 9 января будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +4 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

В Севастополе в четверг будет облачно, но без осадков. Днем будет дуть северный ветер до 11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +4 градусов.

На ЮБК сегодня переменная облачность. Утром возможен мокрый снег, а днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +8 градусов.

В Керчи в четверг будет облачно, возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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