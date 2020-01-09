2020-01-09T08:49:34+03:00
Общество

Саки в тройке лидеров среди городов для летнего отдыха россиян на озерах

В среднем туристы будут отдавать 2263 рубля в сутки за отдых
Надежда ДАЦЮК
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Саки, Осташков и Банное оказались в тройке городов на озерах, куда россияне бронируют путешествия летом 2020 года. Такие данные представил российский сервис бронирования жилья tvil.ru.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на Сакском озере, на Селигере и пресноводном озере Якты-Куль (Банное) этим летом на период от 4 до 14 ночей и планируют потратить на проживание от 2,3 до 4,7 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть летом в Саках, дороже — в Банном. Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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